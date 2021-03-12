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В Нальчике до конца года откроют детский технопарк "Кванториум"

Учреждение будет работать на базе школы №4

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) на базе трех школ создадут технопарки "Кванториум" до конца 2023 года, первый из них откроется в 2021 году на базе школы № 4 в Нальчике. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"Начиная с 2021 года ежегодно будет реализовываться проект по созданию кванториумов на базе школ в рамках нацпроекта "Образование". В этом году создается "Кванториум" на базе гимназии № 4 города Нальчика, на следующий год еще одна школа в городском округе Нальчик и в 2023 году - в школе городского округа Прохладный. Нам удается реализовывать программу по поддержке талантливых и одаренных детей, мы видим уверенную поступь и работу нашего центра "Антарес" (региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки - прим. ТАСС), вместе с тем работа в этом направлении продолжается", - сказал Езаов.

В Кабардино-Балкарии работает один "Кванториум" на базе детской академии творчества "Солнечный город", а в 2020 году появился и мобильный технопарк, в котором получили возможность учиться дети из отдаленных и труднодоступных сел региона. В 2020 году в Нальчике на базе новой школы открылся центр цифрового образования "IT-куб".

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