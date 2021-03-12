Центры "Точка роста" к 2024 году откроют в 270 школах сел и малых городов Тверской области

ТАСС, 12 марта. Власти Тверской области планируют до 2024 года создать 270 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школах небольших городов и сел региона. В каждый из них закупят компьютеры, 3D-принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы и другое оборудование, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального проекта "Образование" ежегодно будут открываться 90 центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". Обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В каждом из центров, по данным пресс-службы, создадут лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологиям, закупят компьютерное оборудование, 3D-принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики. "В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Как сообщалось, ранее в Тверской области открыли 30 "Точек роста". Эти центры создаются в школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.