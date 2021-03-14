Мобильную связь и интернет проведут в восемь сел Приамурья к 2023 году

ТАСС, 14 марта. Мобильная связь и интернет к 2023 году появятся в восьми селах Амурской области, где живут около 2,5 тыс. человек. Инфраструктуру планируется строить за счет регионального бюджета, а затем передать в пользование операторам связи, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"В ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к сети Интернет, будут обеспечены восемь амурских сел из Зейского, Мазановского, Свободненского и Селемджинского районов, в которых проживают в общей сложности почти 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков сообщил, что во всех этих населенных пунктах есть социально значимые организации, в том числе школы. Обеспечение качественной связью и доступом в интернет социальных учреждений является одной из задач национального проекта "Цифровая экономика".

"У нас в настоящее время 33 населенных пункта не охвачены сотовой связью. В них проживают почти 4 тыс. амурчан. В 100 населенных пунктах области сигнал сотовой связи неустойчивый. К сожалению, эти населенные пункты не интересны операторам в части коммерческих перспектив. Благодаря изменениям в [федеральный] закон ["О связи", которые были внесены в 2020 году,] мы сможем субсидировать подготовку площадок и установку опор различной высоты с дальнейшей передачей их операторам для размещения на них базовых станций сотовой связи", - сказал Курдюков, слова которого приводятся на сайте правительства. Он также отметил, что один из мобильных операторов уже изъявил желание принять участие в проекте.

Национальный проект "Цифровая экономика" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.