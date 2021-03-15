Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в феврале

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в феврале 2021 года. Количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее занимал вторую строчку рейтинга, в феврале составило 25,762 тыс., на втором месте - нацпроект "Демография" (20,362 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который долгое время держал лидерство, по итогам февраля стал только третьим с результатом 19,316 тыс. сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Экология", "Здравоохранение", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 9,1 тыс. до более чем 18 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" (четвертое место в рейтинге по итогам февраля) - 18,07 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 6 тыс. сообщений, по производительности труда - в 4,764 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,028 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 3,039 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - в 1,094 тыс.

При этом нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым во всех трех видах СМИ: телевизионных СМИ (14% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных СМИ (16,6%) и электронных СМИ (17,2%).

На втором месте в телевизионных СМИ - "дорожный" нацпроект (15%), на третьем - "Демография" (13,5%).

Второе и третье место в печатных СМИ заняли нацпроект "Демография"(15,7%) и "Образование" (14%), второе и третье место в электронных СМИ - нацпроекты "Демография" (13,4%) и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (12,8%).

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,4%, в печатных СМИ - 0,5%, в интернете - 0,7%.