Итоги и перспективы нацпроекта "Экология" обсудят на форуме "Чистая страна" в Сколкове

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Исполнение нацпроекта "Экология" и его перспективы обсудят участники второго международного форума-выставки "Чистая страна", который пройдет 16-18 марта в технопарке инновационного центра "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации региональных операторов по обращению с отходами "Чистая страна".

"Это крупнейшее мероприятие в России, посвященное подведению итогов года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. В этом году организаторы планируют сделать упор на обсуждение масштабных изменений, которые в ближайшем будущем претерпит нацпроект "Экология", а также на решение точечных проблем и задач, в числе которых вопросы реализации каждого федерального проекта, международный опыт по развитию экологических проектов", - говорится в сообщении.

На пленарном заседании во вторник ожидается выступление заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие порядка 5 тыс. человек и более 300 выступающих, в числе которых главы министерств и служб, губернаторы, руководители ведущих промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, производители техники, мировые эксперты в области экологии и известные общественные деятели.

"В технопарке также будет работать выставка, где гости смогут узнать о новейших разработках по всем направлениям нацпроекта: сфера обращения с отходами, чистый воздух, вода, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках. Гостям форума предложат осмотреть уникальные для нашей страны мусоровозы, испытать одну из последних моделей фандоматов для приема упаковки на переработку, а также первыми посетить онлайн-экскурсию на крупнейший в Восточной Европе завод по переработке отходов", - добавили организаторы.