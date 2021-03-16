Формирование кадрового потенциала в экологии обсудят 16 марта в "Сколково"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Участники научно-образовательного консорциума "Передовые экотехнологии", созданного по инициативе госкорпорации "Росатом" и Федерального экологического оператора, обсудят во вторник на форуме-выставке "Чистая страна" в "Сколково" вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии в составе национального проекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"Во вторник в 14:00 состоится сессия "Формирование кадрового потенциала в сфере экологии", расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума "Передовые экотехнологии" на форуме-выставке "Чистая страна", - говорится в сообщении.

В повестке заседания: глобальный тренд на устойчивое экологическое развитие, научно-технический проект полного инновационного цикла "Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности", проект "Менделеевские классы", проект по экопросвещению "Экозабота".

Проведет заседание директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом", председатель попечительского совета консорциума "Передовые экотехнологии" Андрей Лебедев. Также выступят представители Министерства промышленности и торговли РФ, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, ректоры вузов-участников консорциума, эксперты Общероссийского народного фронта и Общественной палаты РФ.

Трансляция заседания пройдет на сайте tass.ru и в группах ТАСС в социальных сетях.

О консорциуме

Ведущие российские вузы в 2020 году объединились в научно-образовательный консорциум "Передовые экотехнологии" для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров.

В состав консорциума вошли Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Вятский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, Удмуртский государственный университет, Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Иркутский национальный исследовательский технический университет, АО "Русатом Гринвэй", и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды "Русрециклинг".

Среди задач национального проекта "Экология" - создание в России комплексной системы обращения с промышленными отходами и ликвидация крупных объектов накопленного экологического вреда. Госкорпорация "Росатом" является ключевым участником национального проекта "Экология" и работает в рамках двух федеральных проектов "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов" и "Чистая страна".