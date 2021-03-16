В Нижегородской области 88% граждан старше 50 лет нашли работу после переобучения

ТАСС, 16 марта. Профессиональное обучение и дополнительное образование по нацпроекту "Демография" в Нижегородской области в 2020 году прошли более 900 граждан старше 50 лет. Почти 88% из них после этого нашли себе работу, сообщили ТАСС в управлении по труду и занятости населения региона.

"В 2020 году завершили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 939 граждан в возрасте 50 лет и старше, в том числе лица предпенсионного возраста и незанятые пенсионеры. Доля трудоустроенных составила 87,8%", - отметили в управлении.

Обучение проходило более чем по 90 программам. По данным ведомства, наиболее востребованными стали профессии в сфере информационных систем, профессии электромонтера, тракториста, слесаря, повара, бухгалтера и другие.

Финансирование профессионального обучения и дополнительного профобразования в регионе составило более 24,8 млн рублей, из которых 23,8 млн рублей - средства федерального бюджета.

"С 2021 года на федеральном уровне изменено содержание национального проекта "Демография" в части организации обучения. В настоящее время утверждаются и согласовываются категории участников и новый порядок организации обучения", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.