Бурятия получит более 500 млн рублей на обновление парков, скверов и дворов

УЛАН-УДЭ, 17 марта. /ТАСС/. Финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" в Бурятии в 2021 году увеличится почти в три раза по сравнению с прошлым годом, на благоустройство общественных территорий направят более 500 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального Минстроя.

"Благодаря проекту в Бурятии в 2021 году планируется обустроить 100 общественных и 122 дворовых территории. Общая сумма финансирования работ - 277 млн рублей", - сообщили в министерстве. Еще 270 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство получат города-победители конкурса грантов - Закаменск, Гусиноозерск, Бабушкин и Северобайкальск.

В 2021 году в Улан-Удэ преобразят сразу два значимых объекта - сквер имени А. С. Пушкина и территорию рядом с Гостиными рядами. "Планируется отремонтировать постамент скульптуры великого поэта, обновить тротуар, установить арку, скамейки и урны, выполнить работы по озеленению. Кроме того, рядом с памятником для детей появится скульптурная композиция "У Лукоморья", - отметили в министерстве.

В Закаменске благоустроят центральную улицу Титова и городской сквер, в Гусиноозерске построят парк, в Бабушкине появятся четыре тематические зоны под общим названием "Черничные ночи" и новый пешеходный переход через Транссиб - он объединит центральную часть города с портом и маяком на берегу Байкала. В Северобайкальске планируется обустроить парк на берегу Байкала и туристическую тропу.

В 2020 году регион получил из федеральной казны на благоустройство парков, скверов, центральных улиц и дворов около 180 млн рублей. На эти средства в Улан-Удэ обновили сквер "Ровесникам, ушедшим в бой", в селе Иволгинск завершилось благоустройство сквера "40-летия Победы", в селе Орлик в горном Окинском районе облагорожен центр.

Программа по благоустройству общественных территорий в Бурятии реализуется с 2017 года, за это время работы проведены на 487 дворовых и 245 общественных территориях. Объем финансирования составил более 730 млн рублей, из них почти 700 млн рублей - средства федерального бюджета. С 2019 года работа проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды".