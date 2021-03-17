Власти Хабаровского края считают, что программа сохранения Амура повысит качество жизни

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Включение программы по сохранению Амура в нацпроект "Экология", в первую очередь, позволит повысить качество жизни населения региона, например, сформировать комфортную городскую среду на прибрежных территориях. Такое мнение высказал ТАСС зампред правительства Хабаровского края Игорь Еремин.

В феврале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что стране необходима отдельная программа по сохранению реки Амур, аналогичная тем, что уже существуют для Волги и Байкала в рамках нацпроекта "Экология", но предусматривающая сотрудничество с Китаем.

"Отдельная программа по сохранению Амура должна быть разработана, потому что Амур имеет для нас большое значение. При этом программа по сохранению реки необходима не только жителям Хабаровского края, но и всей Российской Федерации. Ее реализация позволит повысить качество воды, судоходность реки и создать условия для рыболовства, а также позволит сформировать комфортную городскую среду для наших жителей", - сказал Еремин в кулуарах II международного форума-выставки "Чистая страна".

По его словам, чтобы приступить к подготовке программы, нужно создать рабочую группу с представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти.

"На данном этапе есть соответствующее обращение от властей региона в органы федеральной власти, есть предложение - положено начало для глобальной серьезнейшей работы", - добавил Еремин.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.