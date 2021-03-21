Хабаровский край и Сахалинская область увеличат площади лесовосстановления

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) готовятся к началу лесовосстановительных работ, в Хабаровском крае и Сахалинской области планируют увеличить их масштабы. О трудностях, с которыми столкнулись на Дальнем Востоке при подготовке к восстановлению лесов и планах на предстоящий сезон региональные власти рассказали ТАСС в Международный день лесов.

Работы проводят в том числе в рамках национального проекта "Экология". Посадка новых деревьев на Дальнем Востоке начнется в ближайшее время, раньше всех к ней приступят в Приморье - уже в апреле - мае.

"В Хабаровском крае в 2021 году на эти цели планируется потратить 793,504 млн рублей. Высаживают хвойные основные лесообразующие древесные породы - лиственницу, ель, сосну корейскую (кедр)", - сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. Всего в Хабаровском крае работы планируется провести на площади 63 тыс. га - это на 1 тыс. га больше, чем годом ранее. Массовая посадка леса здесь начнется в первых числах мая и закончится к середине июня.

На Сахалине готовы высадить около 2,8 млн саженцев - на 100 тыс. больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы начнутся во второй половине весны. Регион закупит для этого более 300 единиц техники и специального оборудования, получив свыше 17 млн рублей из федеральной казны.

Влияние пандемии

В числе основных проблем, с которыми регионы сталкиваются при подготовке к лесовосстановлению - нехватка рабочих рук из-за ограничений, введенных в связи с пандемией. Дефицит кадров, к примеру испытывает Амурская область. При этом, как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, в целом пандемия не повлияла на подготовку к сезону: работы начнутся с 1 мая и пройдут на площади примерно 4,3 тыс. га. Всего в Приамурье планируют высадить более 12 млн саженцев, в основном сосну и даурскую лиственницу.

В Бурятии при проведении посадок сохранятся введенные в прошлом году эпидемиологические ограничения. Они, например, касаются числа задействованных работников, сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов. В этом регионе работы начнутся в мае.

Ежегодно в Бурятии высаживают сеянцы сосны, так как именно она является преобладающей породой на участках, нуждающихся в восстановлении. Кроме того, сеянцы этого дерева неприхотливы и приспособлены к особенностям климата - жаркому и засушливому лету, холодным зимам. Но в планах - эксперимент по высаживанию кедра и лиственницы. Всего в 2021 году в Бурятии намерены высадить более 6 млн сеянцев сосны на площади 1,8 тыс. га.

Чуть раньше остальных регионов Дальнего Востока, уже в апреле, эту работу планируют начать в Приморье. Здесь восстановление лесов запланировано на площади 17,8 тыс. га. Традиционно в крае высаживают корейские кедры, лиственницу, ели. Также специалисты начинают высаживать сеянцы дуба и ясеня, посев семян этих пород запланирован для получения посадочного материала для воспроизводства лесов.

"В Приморье имеется дефицит посадочного материала, но в целом питомники после многолетнего развала начинают вновь возрождаться. В текущем году дефицит планируется покрыть за счет покупки сеянцев в соседних регионах - в Хабаровском крае, Амурской области. В дальнейшем планируется развивать свои питомники", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Особенности климата

В Еврейской автономной области работы по лесовосстановлению начнутся в мае, деревья здесь планируют посадить на площади 789,9 га. Из-за наводнений прошлых лет в автономии возникли сложности с выращиванием нужного количества посадочного материала. Для решения проблемы в регионе построили теплицы, где растят саженцы деревьев с закрытой корневой системой. Для искусственного лесовосстановления, запланированного на 2021 год, региону потребуется от 1,5 до 2,3 млн сеянцев хвойных и твердолиственных пород.

В Якутии работы начнутся в мае после схода снежного покрова и продлятся до конца сентября. По данным региональных властей, восстановление лесов запланировано на площади 62 тыс. га. "С учетом лесорастительных условий на территории республики главные древесные породы восстанавливаемых лесов - это лиственница и сосна", - добавили в ведомстве.

На Камчатке из-за климатических особенностей на землях лесного фонда саженцы не высаживают, но восстановительные работы на лесополосах проводят ежегодно. "Среди основных мероприятий - содействие естественному восстановлению лесов путем минерализации почвы и удаления нежелательных деревьев, создания благоприятных условий для роста деревьев главных пород - для нашего региона это хвойные породы. Все работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология", - сказала заместитель начальника отдела защиты, воспроизводства и использования лесов краевого Агентства лесного хозяйства Анна Гук.

День леса

Международный день лесов - ежегодный праздник, посвященный сохранению лесов. Впервые его отметили 21 марта 2013 года. Он учрежден решением Генеральной ассамблеи ООН как глобальная платформа для людей, заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий глобального изменения климата, а также для обмена мнениями и сотрудничества в этих направлениях.