Более 900 человек заявились в общественные наблюдатели за нацпроектами в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Прием заявок от граждан, которые хотят стать общественными наблюдателями и следить за реализацией национальных проектов, завершился в Приморье. Специалисты получили более 900 анкет от неравнодушных жителей края, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"О начале сбора анкет мы объявили 1 марта. За три недели поступило колоссальное количество заявок - 908. Анкеты заполнили жители всех 34 муниципальных образований края, включая самые отдаленные. Это говорит о том, что люди поверили в такой механизм взаимодействия власти и общества, видят его эффективность, поэтому готовы включаться в процесс и давать обратную связь по мероприятиям нацпроектов и других социально значимых программ", - приводятся в сообщении слова руководителя Агентства проектного управления региона Николая Стецко.

Теперь специальной комиссии, в состав которой входят представители правительства Приморья, администраций муниципалитетов, координаторы наблюдателей, предстоит из общего числа кандидатов выбрать 250-300 человек с активной гражданской позицией, имеющих опыт реализации социальных проектов. В прошлом году в крае работали 135 общественных наблюдателей. В этом году принято решение увеличить их количество почти в два раза, поскольку желающих присоединиться к проекту стало гораздо больше.

В 2020 году общественные наблюдатели контролировали 270 объектов в рамках нацпроектов в 32 муниципалитетах края: ремонт спортивных залов в сельских школах, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, строительство детских садов, спортивных площадок и других социально значимых объектов. Они выезжали на стройки в общей сложности 629 раз. Социальный институт общественных наблюдателей за реализацией мероприятий нацпроектов был создан в крае в 2019 году, тогда 44 общественных наблюдателя оценивали работу на 129 объектах.

В декабре прошлого года председатель правительства края Вера Щербина сообщила, что наблюдатели будут также контролировать ход реализации инвестиционной программы региона.