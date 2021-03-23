В Приморье в 1,5 раза снизился уровень заболеваемости туберкулезом среди детей

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Уровень детской заболеваемости туберкулезом в Приморском крае снизился в 1,5 раза за три года. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В Приморье в 1,5 раза снизился уровень заболеваемости детским туберкулезом за последние три года. Взрослые, в свою очередь, стали страдать от инфекции реже на 20% - в прошлом году в крае зарегистрировали 75 случаев заражения на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения края отметили, что прослеживается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, однако обстановка в регионе остается напряженной. Медики напоминают о необходимости своевременного прохождения флюорографии, иммунодиагностики вакцинации. Специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты, чтобы осмотреть детей и дать рекомендации родителям.

Детская краевая клиническая туберкулезная больница практикует и телемедицинские консультации, чтобы оперативно выявлять заболевание и незамедлительно начать лечение. За прошлый год специалисты провели 1 476 телеконсультаций.

Развитие детского здравоохранения является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". Проект предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.