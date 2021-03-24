Число участников научно-образовательного центра "ТулаТех" выросло до 23

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Число компаний - участников научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "ТулаТех" достигло 23. Об этом сообщил министр торговли и промышленности Тульской области Вячеслав Романов на Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ" в среду.

"Не так давно, несколько месяцев всего существует, но в Тульской области создан научно-образовательный центр мирового уровня "ТулаТех". Пока так, молодой, и там 23 участника, включая ведущие вузы", - сказал Романов.

Ранее, по данным сайта научно-образовательных центров мирового уровня, в состав "ТулаТех" входило 17 компаний, из которых шесть - высшие учебные заведения, 11 - организации реального сектора экономики.

В состав НОЦ входят такие вузы, как РХТУ им. Д. И. Менделеева, Санкт-Петербургский Политех Петра Великого, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Новгородский государственный университет.

Власти рассчитывают, что новые проекты НОЦ будут реализованы на площадке оборонных предприятий в рамках диверсификации. "Понимаем, что нужны новые подходы с точки зрения компетенции, с точки зрения вовлеченности вузов и их синергии с предприятиями", - добавил Романов.

НОЦ "ТулаТех" создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту "Наука", он специализируется по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов. По итогам работы НОЦ региональные власти рассчитывают увеличить темпы экономического развития области, долю высокотехнологичной продукции.