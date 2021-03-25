В Дагестане проведут ревизию земли для определения площадок под строительство отелей

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести масштабную ревизию земельных участков для выявления потенциальных площадок для строительства отелей и других средств размещения, чтобы стимулировать развитие туризма. Об этом в четверг заявил врио главы республики Сергей Меликов в ходе совещания о состоянии и перспективах развития туризма в Республике Дагестан.

"Никакие инвестиции невозможны если мы не наведем порядок в вопросах земельных отношений. Необходимая всеобъемлющая ревизия земель, представляющих интерес для развития туристической отрасли. Итогом такой работы должны стать схемы территориального планирования пяти туристических кластеров", - сказал Меликов.

По его словам, темпы строительства средств размещения для туристов во много раз ниже чем требуется. Меликов подчеркнул, что для решения поставленных задач необходима федеральная поддержка. "Нужна серьезная финансовая помощь, как за счет бюджета, так и за счет привлечения частных инвестиций", - добавил он.

Ранее в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, что рассчитывают на увеличение туристического потока в республику по итогам 2021 года на 20% по сравнению с прошлым годом. Ранее в министерстве сообщалось, что всего по итогам 2020 года Дагестан посетили более 840 тыс. человек (в 2019 году - 850 тыс. человек). При этом отмечалось, в прошедшем году отмечался заметный рост интереса к отдельным туристическим локациям республики - в частности, турпоток на Сулакский каньон вырос на 20%.