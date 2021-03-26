В Удмурии на наиболее аварийно-опасных участках дорог установят светофоры

ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году установят светофоры на участках дорог, где происходит наибольшее число ДТП. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"На сегодняшний день в Удмуртии разработан и утвержден план проведения мероприятий на 2021 год, включающий обустройство стационарного освещения и введение светофорного регулирования в очагах концентрации ДТП", - говорится в сообщении.

По словам начальника республиканского управления ГИБДД Руслана Набиева, в 2020 году в Удмуртии выявили 46 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, что на девять меньше, чем годом ранее. Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 1913 дорожно-транспортных происшествий, 154 человека погибли.

В пресс-службе отметили, что на аварийно-опасных участках в этом году запланирована установка барьерных ограждений, искусственных неровностей, обустройство остановочных пунктов и применение структурной горизонтальной разметки.

Дополнительно в 2021 году за счет муниципальных бюджетов ликвидируют аварийные участки в Воткинске, Глазове и Сарапуле. Премьер-министр республики Ярослав Семенов на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в пятницу сообщил, что с начала года на дорогах Удмуртии уже погибли 38 человек, и попросил глав муниципальных образований лично контролировать исполнение работ.