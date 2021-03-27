В Пензенской области 97% граждан старше 50 лет нашли работу после переобучения

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Профессиональное обучение прошли более 700 граждан предпенсионного возраста в Пензенской области по нацпроекту "Демография" в 2020 году. Порядка 97% из них нашли работу, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона.

"В 2020 году в рамках региональной программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" центрами занятости населения региона было организовано обучение для 729 граждан из числа лиц в возрасте от 50 лет и лиц предпенсионного возраста. 97% из них были трудоустроены", - отметили в ведомстве.

В программе приняли участие 574 работающих и 155 безработных граждан старшего возраста.

Наиболее востребованными стали программы обучения на бухгалтера, портного, педагога-психолога, парикмахера, медсестры, электросварщика, слесаря. Также по программе можно было получить образование в сфере государственного и муниципального управления, кадрового делопроизводства и другим специальностям, добавили в министерстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.