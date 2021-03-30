В Чечне планируют оборудовать системой орошения 6 тыс. га сельскохозяйственных земель

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Чечни планируют к осени 2021 года оборудовать системой орошения 6 тыс. га участков в четырех районах республики. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Ибрагим Закриев.

"К осени этого года предусмотрено наладить орошение на площади 6 тыс. га за счет реконструкции внутрихозяйственной оросительной системы с применением широкозахватных дождевальных машин. Есть договоренность с агротехнологическим холдингом на поставку широкозахватных дождевальных машин. Проект будет реализовываться в Ачхой-Мартановском, Наурском, Надтеречном и Шалинском районах региона", - рассказал Закриев.

По его словам, система будет создана на средства сельхозпроизводителей в рамках ведомственной программы и регионального проекта "Экспорт продукции АПК Чеченской Республики", где предусмотрено возмещение части затрат.

"В этом году планируется закупить 60 единиц дождевальных установок для перехода на инновационные водосберегающие технологии орошения. Реализация данного проекта будет способствовать стабильным и гарантированным урожаям сельскохозяйственных культур на площади 6 тыс. га вне зависимости от погодных условий", - добавил глава Минсельхоза республики.

В прошлом году экспорт агропромышленного комплекса Чеченской Республики составил $9,2 млн, что составляет 177,5% к аналогичному периоду 2019 года. В структуре экспорта продукции АПК региона преимущественное место занимают злаки, а также мясо и пищевые мясные субпродукты. Экспорт превысил плановый показатель на 2020 год в 2,7 раза, и стал рекордным с начала реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", который входит в нацпроект.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.