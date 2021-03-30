Грантовую поддержку в Ингушетии получат более 40 фермеров в 2021 году

МАГАС, 30 марта. /ТАСС/. Более 40 фермеров в Ингушетии смогут получить грантовую поддержку в рамках программы "Агростартап", средства грантов они смогут направить на развитие собственных хозяйств, рассказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев.

"В этом году более 40 фермеров смогут получить финансовую поддержку - гранты в рамках программы "Агростартап", на данный момент идет прием документов на конкурсный отбор. Фермеры смогут потратить свои гранты на покупку крупного и мелкого рогатого скота, птицы, строительство необходимых помещений, закупку семян и растений, как посадочный материал, а также приобрести технику", - сказал Гагиев.

По его словам, в 2020 году в рамках различных программ, в том числе и "Агростартап", было выдано 106 грантов начинающим фермерам и создано два сельскохозяйственных кооператива.

"В прошлом году фермерские хозяйства, а также начинающие фермеры получили более 80 млн рублей, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов было направлено 17 млн рублей. Реализация госпрограмм в сфере сельского хозяйства и поддержка фермеров помогает нам улучшить качество жизни сельских жителей, сократить безработицу и сделать востребованным занятие сельским хозяйством в регионе", - добавил министр.

"Агростартап" - грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Данный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.