Власти Новгородской области найдут нового подрядчика для строительства школы в Боровичах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Строительство общеобразовательной школы на 960 мест в Боровичах продолжится с новым подрядчиком, которого выберут на конкурсной основе. Об этом сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин на встрече с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном, во время его визита в регион.

Возводимую в рамках нацпроекта школу должны были сдать еще в декабре, но подрядчик не справился с обязательствами и пытался перенести сроки по суду, но получил отказ. Объем выполненных работ составил всего 25%. Средняя общеобразовательная школа №1 в Боровичах в настоящий момент рассчитана на 400 с небольшим учеников, в то время как учится в ней более 700 учащихся в две смены. Однако из-за срыва сроков переезд в новое здание откладывается еще на год.

"Подрядчик [предыдущий, ООО "Деметра"] заявил, что работу продолжать не сможет. Сейчас объявлены торги, есть несколько желающих - крупные компании, в том числе одна новгородская и даже компания из Беларуси. Внесены корректировки в смету с учетом изменения стоимости строительных материалов. Школа будет построена и сдана", - сообщил Никитин.

Согласно конкурсной документации, новый подрядчик должен будет завершить строительство школы до конца мая 2022 года. Максимальная стоимость строительных работ составляет в 688,5 млн рублей.

Никитин подчеркнул, что, несмотря на пандемию и трудную финансовую ситуацию многих подрядчиков, основная задача регионального правительства - не допускать недостроев и своевременно решать все проблемы, возникающие при реализации нацпроектов.