Ингушетия досрочно выполнит показатели нацпроекта по дорогам за счет роста финансирования

МАГАС, 31 марта. /ТАСС/. Реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" намерены досрочно завершить в Ингушетии, перевыполнив план на 2021 год, за счет увеличения финансирования мероприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"В текущем году "Ингушавтодором" предполагается досрочное достижение установленных показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" с перевыполнением плана. По итогам подписания 25 марта дополнительного соглашения по линии "Ингушавтодора" с Росавтодором, финансирование предусмотренных на 2021 год мероприятий было увеличено на 106 млн рублей. На данную сумму будут выполнены работы на трех объектах, реализация которых предполагалась только в 2022-м", - цитирует пресс-служба руководителя управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства региона Бекхана Мальсагова.

Как сообщается, на данный момент проектно-сметная документация по этим трем объектам проходит государственную экспертизу.

"Это участки дорог Кавказ - Экажево - Сурхахи (1,85 км), Назрань - Сунжа (1,15 км) и подъезд к сельскому поселению Плиево от автодороги Кавказ - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-юрт (1,77 км). Таким образом, общий объем финансирования мероприятий по реализации в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году увеличился до 301 млн 300 тыс. рублей с учетом переноса части средств, заложенных на 2022 год", - добавил Мальсагов.

Ингушетия на протяжении двух последних лет досрочно завершает годовой план реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году досрочно были приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общей протяженностью 13,6 км и стоимостью 282,1 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1 до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии.