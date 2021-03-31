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Акушерки и медсестры вологодских ФАПов получат выплаты при переезде в села

Ранее на подобную поддержку со стороны государства могли рассчитывать только врачи и фельдшеры

ВОЛОГДА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области расширило список медработников, претендующих на единовременные выплаты при переезде на работу в сельскую местность. Помимо врачей и фельдшеров в список включены акушерки и медсестры ФАПов, выплаты для них составят 500 и 750 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"С этого года при переезде на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек выплату, помимо врачей и фельдшеров, смогут получать также акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Для них размер выплат составит 500 тыс. рублей. А для таких специалистов, прибывших на работу в удаленные и труднодоступные территории, компенсация будет выплачена в объеме 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении по итогам принятия соответствующего постановления правительства.

Для врачей и фельдшеров выплата сохранена в размере одного миллиона и 500 тыс. рублей соответственно. При переезде на работу в удаленные и труднодоступные территории компенсация также выплачивается в 1,5-кратном размере. "Выплаты осуществляются в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые входят в нацпроект "Здравоохранение". Это действенный механизм повышения качества оказания медицинских услуг населению по месту жительства. В этом году за счет программ планируется привлечь на работу в сельскую местность не менее 30 врачей и 34 специалистов со средним медицинским образованием", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

Как сообщалось ранее, с 2012 года в области действует региональная программа подготовки медицинских кадров. В медицинских вузах тогда обучалось 250 вологжан, на данный момент - 1050 студентов и 185 врачей-ординаторов по целевым направлениям от области. Правительство региона сотрудничает с девятью медицинскими вузами. Дополнительно к стипендии "целевики" получают по 4 тыс. рублей ежемесячно от бюджета области, им гарантировано трудоустройство. С 2018 года молодым врачам-терапевтам и педиатрам доплачивают по 10 тыс. рублей ежемесячно в течение трех лет.

В 2020 году в медучреждениях региона трудоустроены более 100 молодых врачей. По данным на начало 2021 года в 87 медучреждениях региона работает более 23,5 тыс. человек, в том числе порядка 3,5 тыс. врачей. Штаты укомплектованы врачами на 87,5%, тогда как в 2012 году не хватало более половины специалистов. На данный момент требуется привлечь на работу еще около 400 человек.

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