Новые музыкальные инструменты закупят для 11 школ искусств Липецкой области по нацпроекту

ЛИПЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты и оборудование для занятий закупят в текущем году власти Липецкой области для 11 детских школ искусств региона по нацпроекту. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Общие вложения и в реконструкцию, и в оснащение школ искусств Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году составят около 142 млн рублей, в текущем году в нацпроекте приняли участие 11 школ искусств", - сказал он.

В частности, речь идет о закупке для учреждений новых музыкальных инструментов. "К примеру, в марте у юных артистов Измалковского района появились два аккордеона, гитара, два набора шумовых инструментов и перкуссии, ксилофон, металлофон, тамбурин, ложки", - пояснил он. Еще одна детская школа в поселке Лев Толстой приобрела по нацпроекту ксилофон, который очень нужен местному детскому оркестру русских народных инструментов и шумовому ансамблю.

"Нацпроект позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений", - уверен Артамонов. Среди прочего музыкального оборудования он также назвал мольберты, интерактивные панели, ноутбуки, пюпитры, микрофоны и стойки для них, банкетки и стулья, учебную и методическую литературу. "Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры, а выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей - приоритет в работе областных властей на протяжении многих лет",- заключил он.

Ранее пресс-служба областной администрации сообщала, что в текущем году в рамках нацпроекта "Культура" в регионе капитально отремонтируют пять детских школ искусств. "На реконструкцию выделят 92 млн рублей, из них 65 млн рублей - федеральные средства и 27 млн рублей поступят из областного бюджета",- напомнили в пресс-службе.