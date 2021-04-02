Новый мэр Якутска назвал реализацию нацпроектов своей приоритетной задачей

ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Новый мэр Якутска Евгений Григорьев назвал реализацию национальных проектов приоритетной задачей. Об этом он сообщил журналистам после церемонии вступления в должность главы городского округа.

"Безусловно, сейчас у нас основной приоритет - это реализация национальных проектов. У нас короткий строительный сезон - мы должны сейчас очень грамотно провести конкурсные процедуры, чтобы выйти с хорошими подрядчиками на выполнение тех задач, которые ставятся в рамках национальных проектов", - сказал Григорьев.

Церемония состоялась в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина. "Вступая в должность главы городского округа "Город Якутск", клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Саха (Якутия), законы РФ и Республики Саха (Якутия), устав городского округа "Город Якутск", уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы населения города", - сказал Григорьев, принося присягу.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. Голосование на досрочных выборах мэра Якутска длилось с 26 по 28 марта, работали 122 избирательных участка, четыре из них - участки по месту временного пребывания. Явка, согласно данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, составила 41,72% (83 762 избирателя).

Член регионального политсовета "Единой России" Евгений Григорьев получил на досрочных выборах главы Якутска 44,27% голосов (37 083 избирателей). Григорьев в январе был утвержден исполняющим обязанности мэра Якутска после принятия гордумой отставки Авксентьевой. Ранее он занимал должность первого заместителя главы города.