На Камчатке запустили электронную систему, позволяющую контролировать вывоз мусора

ТАСС, 5 апреля. Информационная система, позволяющая контролировать вывоз мусора с контейнерных площадок, оптимизировать маршруты и отслеживать качество работы водителей мусоровозов, запущена в Камчатском крае. Об этом в понедельник говорится в релизе пресс-службы правительства региона.

"Система контролирует работу мусоровозов, качество уборки площадок, а также движение простой спецтехники. Особенность этой системы в том, что она полностью управляет маршрутом мусоровоза. Водитель получает сообщение на специальный планшет, где отображается маршрут, время, отведенное на уборку конкретной площадки. Кроме того, водитель обязан фотографировать контейнерные площадки до уборки и после, фото также загружаются в систему", - говорится в сообщении.

По информации краевых властей, от качества выполненной работы будет зависеть заработная плата водителя. За неубранную площадку работник будет лишаться премии, которая составляет 50% его заработка. В будущем система спутникового мониторинга будет интегрирована с порталом "Камчатка в порядке". У горожан появится возможность следить за качеством уборки контейнерных площадок, оставлять комментарии и пожелания.

"Благодаря системе автоматизации мы сможем оптимизировать затраты регионального оператора. Это позволит снизить межтарифную разницу, которая ложится на краевой бюджет. Напомню, население платит льготный тариф - 384 рубля, а экономической обоснованный - 495 рублей. Разницу выплачивает бюджет", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края Сергея Миронова.

В январе правительство края анонсировало запуск электронной системы весной этого года. Ранее работа по управлению обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выполнялась диспетчером в ручном режиме.

Работа в этом направлении ведется в регионе по нацпроекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что благодаря ему к 2030 году Камчатский край должен перерабатывать 55% отходов во вторичное сырье. Также планируется построить котельную, которая будет работать на РДФ (альтернативное твердое вторичное топливо), полученном при переработке ТКО.