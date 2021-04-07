Первый в Липецке технопарк "Кванториум" создадут на базе средней школы к сентябрю

ТАСС, 7 апреля. Школьники Липецка с 1 сентября 2021 года смогут записаться в первый "Кванториум", который создается на базе средней общеобразовательной школы №18. В нем дети и подростки получат новые знания по робототехнике, хай-теку, естественно-научным направлениям, сообщила в среду пресс-служба администрации Липецкой области.

"Первый школьный "Кванториум" откроется 1 сентября на базе липецкой школы №18, расположенной на улице Кривенкова. Планируется, что здесь будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научное и биоквантум. Данный центр станет первым липецким "Кванториумом", размещенным непосредственно в школе - подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

На оснащение "Кванториума" по федеральной программе выделено около 20 млн рублей. Школьные учителя сейчас проходят дополнительное обучение, чтобы стать наставниками новом детском технопарке. Заниматься в нем смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет.

О "Кванториумах"

Детские технопарки "Кванториум" являются площадками бесплатного дополнительного образования, оснащенными высокотехнологичным оборудованием. Они создаются для ранней подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также для разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" является одним из направлений нацпроекта "Образование", который направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.