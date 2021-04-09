Ленинградская область закупит лесопожарную технику на 61 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выделили 61,1 млн рублей на закупку лесопожарной техники и оборудования в 2021 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"В управление лесами Ленинградской области поступили первые в 2021 году пять машин для тушения пожаров. В этом году Ленинградская область планирует в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" закупить 24 единицы техники и оборудования для охраны лесов от пожаров стоимостью 61,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ленинградская область за два года участия в нацпроекте закупила 203 единицы специализированной техники. Это позволило почти на 70% модернизировать противопожарный парк.

Благодаря в том числе и новой технике в прошлом году все лесные пожары в регионе удалось потушить в день обнаружения. Средняя площадь пожара составляла 0,3 га, это лучший результат в СЗФО.

"Экология" - один из национальных проектов в России, нацеленный на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.