Финансирование нацпроекта "Культура" в Приамурье выросло в три раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Более 220 млн рублей выделено в 2021 году Амурской области на мероприятия нацпроекта "Культура". Это втрое больше, чем в прошлом году, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В этом году объем финансирования нацпроекта "Культура" увеличен более чем втрое. На его реализацию выделено 221,6 млн рублей. В прошлом году - 58,9 млн рублей. В рамках нацпроекта в этом году начнется строительство дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района, будет оказана поддержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

До конца года в регионе откроют семь библиотек нового поколения, четыре из них будут модернизованы за счет средств федерального бюджета в городах Благовещенск и Свободный, селах Константиновка и Березовка. Еще три - в Пояркове, Екатеринославке и Новобурейском - за счет регионального.

По данным Министерства культуры региона, по нацпроекту "Культура" до 2024 года будет переоснащено не менее 746 муниципальных библиотек по модельному стандарту.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Культура" будет отремонтирован Дворец культуры в селе Константиновка, в здании Амурского областного театра кукол в Благовещенске заменят системы отопления, отремонтируют внутренние помещения, обновят фасад и частично кровлю, благоустроят прилегающую территорию.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.