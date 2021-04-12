В Нижнем Новгороде открыли школу с собственным планетарием

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Школу на 675 человек с планетарием, в строительство которой вложили 640 млн рублей, открыли в Нижнем Новгороде. Последняя школа в Приокском районе города была построена 30 лет назад, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Нижнем Новгороде 12 апреля в жилом комплексе "Гагаринские высоты" (Приокский район) была торжественно открыта новая школа. Ее строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Школа рассчитана на обучение 675 человек с 1-го по 11-й классы. В учреждении есть учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и свой планетарий.

"Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе "Гагаринские высоты", мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий", - отметил на церемонии губернатор области Глеб Никитин, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам Никитина, это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время по нацпроекту "Образование". В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1 500 мест в микрорайоне "Цветы". "Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация, когда дети учились во вторую смену, классы были переполнены. "Сегодня в школе уже начали заниматься ребята с 1-го по 3-й класс. Тематика образования здесь необычная - изучение Вселенной и космоса. Еще одна изюминка школы в том, что детям предложат широкий перечень дополнительных занятий. Они смогут, не покидая свой микрорайон, заниматься, например, робототехникой. Рядом скоро откроем детсад, и он вместе со школой станет единым образовательным пространством", - цитирует пресс-служба Шалабаева.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, среди которых "Современная школа". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.

В новом учебном году в школы Нижегородской области пошли учиться почти 340 тыс. человек.