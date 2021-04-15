Единственный на Камчатке онкодиспансер получит новое оборудование на 84 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Единственный на Камчатке онкологический диспансер получит современное высокотехнологичное оборудование стоимостью почти 84 млн рублей в 2021 году в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"В этом году мы приобретаем видеоэндоскопический комплекс, биохимический анализатор и аппарат брахитерапии. Уже проведены аукционы и заключены контракты на приобретение биохимического анализатора, стоимость которого равна 4,5 миллиона рублей. Его поставят в диспансер в августе 2021 года. Кроме того, в учреждении появится аппарат брахитерапии стоимостью 77,4 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения края Елены Кучеренко.

Уточняется, что новое оборудование позволит проводить лабораторные исследования на содержание различных веществ в крови пациентов. Также у камчатских врачей появится возможность назначать заболевшим новый вид радиотерапии с помощью аппарата брахитерапии. Средства на приобретение этого оборудования будут выделены в большинстве своем из федерального бюджета. Ранее для медучреждения на средства нацпроекта приобрели аппарат УЗИ экспертного класса.

Национальный проект "Здравоохранение" один из национальных проектов в России, созданный по инициативе президента Владимира Путина. Он предусматривает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.