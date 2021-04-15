Власти Липецкой области планируют отремонтировать 430 км региональных трасс

ЛИПЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют в текущем году отремонтировать в рамках нацпроекта рекордное количество автомобильных дорог регионального значения. Об этом сообщил в четверг глава областной администрации Игорь Артамонов, выступая с отчетом о работе в прошлом году перед областным cоветом депутатов.

"В 2021 году объем дорожных работ значительно увеличен, планируется ремонт 430 км региональных трасс, что станет рекордом для субъекта, приводить дороги в порядок будут во всех муниципалитетах", - сказал Артамонов. Он напомнил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано около 300 км трасс регионального значения и на это было потрачено свыше 2 млрд рублей.

Между тем, продолжил глава обладминистрации, по итогам прошлого года регион занял третье место в Центральном федеральном округе по площади укладки асфальтобетона. "Запрос жителей на качественные дороги остается актуальным, мы ежегодно наращиваем объемы дорожных работ и в 2020 году по площади уложенного асфальта нам удалось опередить соседние Воронежскую и Рязанскую области, которые по площади гораздо больше", - сказал Артамонов.

В этой связи он также отметил активную работу по ремонту мостов: если в прошлом году выполненных объектов было четыре, то на текущий год власти ставят задачу привести в порядок еще шесть. Еще одним актуальным, прежде всего для городского населения, вопросом глава региона назвал обновление парка общественного транспорта. В качестве примера он привел город Липецк, где за три последних года обновили больше половины автобусного парка. "В прошлом году приобрели 32 экологичных автобуса, с господдержкой больше 600 транспортных средств перевели на газовое оборудование", - заключил Артамонов.