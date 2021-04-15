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В Пермском крае перевыполнили план по диспансеризации населения в 2020 году на 7%

Также в региональном министерстве здравоохранения отметили, что информационной компанией и профилактическими мероприятиями в период всемирных дней ВОЗ охвачено почти 2 млн человек

ПЕРМЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Пермский край перевыполнил план диспансеризации на 7% в 2020 году. Об этом сообщается в четверг на сайте Законодательного собрания.

"По итогам 2020 года, удалось перевыполнить годовой план диспансеризации. Показатель составил 613 тысяч человек при плане - 576 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень во время заседания сообщила, что информационной компанией и профилактическими мероприятиями в рамках всемирных дней ВОЗ охвачено почти 2 млн человек из 2,6 млн проживающих в регионе.

Увеличение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение", эта мера позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.

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