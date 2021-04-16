В Вологодской области в 2020 году восстановили более 86% сгоревших и вырубленных лесов

ВОЛОГДА, 16 апреля. /ТАСС/. В 2020 году в Вологодской области восстановили 86,6% сгоревших или вырубленных лесов. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников в пятницу в Вологде на выездном совещании межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства.

"В связи со значительными объемами лесозаготовки на первое место выходит проблема лесовосстановления. Поставленная президентом России задача 100% лесовосстановления к 2024 году выполняется. В 2020 году баланс выбытия и восстановления лесов составил в Вологодской области 86,6%. Лесовосстановление проведено на 82 тыс. гектаров, полностью выполнена задача, поставленная в рамках нацпроекта [на 2020 год]", - сказал Кувшинников.

С учетом значимости лесовосстановления для региона правительство области, не дожидаясь федеральных средств, выделило из бюджета области деньги на создание новых площадей для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Строительство трех теплиц, по словам губернатора, позволит достичь мощности в 3 млн штук, финансирование проекта составит почти 200 млн рублей.

Как отметил глава региона, Вологодская область - крупнейший регион по объемам заготовки леса и его переработки в европейской части России. Общий запас древесины в регионе - 1,6 млрд кубометров, площадь лесного фонда - 11 млн гектаров, расчетная лесосека - почти 30 млн кубометров. Область занимает третье место по России по объемам лесозаготовки после Иркутской области и Красноярского края. Объем переработки древесины на территории области составляет 75%, пять лет назад было 60%. Объемы заготовки древесины за последние 10 лет увеличились практически в два раза. Регион занимает первое место в стране по количеству инвестиционных проектов в сфере освоения лесов - 22 проекта в стадии реализации, из них 18 полностью реализованы. Объем инвестиций - почти 20 млрд рублей, создано более 5 тыс. новых рабочих мест.

"Если говорить о задачах, то самое обсуждаемое решение у наших лесопромышленников - это введение с 1 января 2022 года полного запрета вывоза необработанных лесоматериалов. Очень важно, что и Вологодская область, и вообще лесопромышленный комплекс страны к этой задаче двигаются. Продукции глубокой переработки отгружается из региона уже на 78% от общего объема. Экспорт вырос почти в три раза - со $172 млн до $490 млн. На экспорт отгружается более 83% продукции глубокой переработки древесины от всей продукции", - сказал Кувшинников.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, регион находится в четверке лидеров по искусственному лесовосстановлению. "Область также занимает лидирующие позиции по глубокой переработке древесины: сегодня здесь производят каждый 12-й кубометр фанеры, каждый 14-й кубометр ДСП, каждый 15-й кубометр пиломатериалов. В регионе практически вся древесина хвойных пород перерабатывается. Для поставленной президентом задачи - не допускать вывоз кругляка из страны - здесь большой задел сделан", - сказал Майоров.

Прописать ответственность

По словам Кувшинникова, сейчас, когда идет трансформация лесного законодательства страны, важно выработать решения, которые позволили бы и сохранять лесное богатство, и увеличить объем лесозаготовки и производства высокомаржинальных изделий, сохранить конкурентоспособность предприятий на внутренних и внешних рынках.

Для совершенствования лесного законодательства глава региона предложил урегулировать вопросы по хранению и реализации древесины, заготовленной при строительстве и эксплуатации линейных объектов - заключать договоры купли-продажи лесных насаждений с арендаторами данных лесных участков. Необходимо также определить параметры и требования к объектам лесной инфраструктуры, строительству дорог, лесных складов, производственных площадок.

"Третье - это установление меры воздействия на лесопользователей, не выполняющих обязательства по лесовосстановлению за предыдущие годы, путем отказа в приеме лесной декларации на заготовку древесины до момента исполнения обязательств по лесовосстановлению. Эти ограничения, к сожалению, пока не прописаны. И последнее - установление ответственности для арендаторов лесных участков за недостижение плановых показателей к моменту завершения лесовосстановления", - подытожил Кувшинников.