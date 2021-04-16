В Тульской области открылся комплекс по обработке и обезвреживанию мусора

ТАСС, 16 апреля. Современный комплекс по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) создали в составе экотехнопарка "Тула". Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам рабочей поездки в регионе Министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

"Установлено инновационное оборудование по обработке и обезвреживанию ТКО. Это позволит извлекать из отходов максимум полезных компонентов для их дальнейшей переработки и получения энергии. Работа нового уникального высокотехнологичного предприятия позволит создать более 500 новых рабочих мест, стимулировать экономический рост региона и достичь показателей нацпроекта "Экология", - говорился в сообщении на сайте облправительства.

Глава Минэкологии Александр Козлов и губернатор Алексей Дюмин осмотрели новое предприятие. "Переход к экономике "замкнутого цикла", при которой отходы перерабатываются и используются как ресурс при производстве новой продукции - это то, к чему мы стремимся на территории всей страны. То есть твердые коммунальные отходы нужно рассматривать как сырьевую базу, которую не нужно уничтожать и сжигать, а ее необходимо перерабатывать и возвращать в товарооборот", - приводит пресс-служба слова Козлова.

Реформа мусорной отрасли началась в России с января 2019 года. Тульская область в числе первых регионов приступила к созданию новых контейнерных площадок - за два года их появилось более 3 тыс.. Кроме того, в регионе полностью обновили парк мусоровозов. В сентябре прошлого года открылся комплекс переработки ТКО в Дубенском районе. "Мы проводим комплексную работу по улучшению экологической обстановки, продолжаем создавать современную систему обращения с отходами. Тульский экотехнопарк станет важным ее элементом и позволит активнее использовать ТКО во вторичном обороте", - отметил Дюмин.

Национальный проект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.