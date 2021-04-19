Число участников чемпионата "Абилимпикс" в Тульской области увеличилось до 160

ТАСС, 19 апреля. Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" в понедельник открылся в Тульской области, в нем принимают участие 160 школьников и студентов с инвалидностью, тогда как в 2020 году в профмастерстве состязались чуть более 120 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня состоялось торжественное открытие чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В региональном этапе 160 человек будут соревноваться в 31 компетенции", - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут по таким направлениям как медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, информатика, декоративно-прикладное искусство и другие. "Конкурсы профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья включены в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда". Они предоставляют людям с особыми потребностями возможность получать профессии и специальности, востребованные на рынке труда", - приводит пресс-служба слова министра образования в регионе Алевтины Шевелевой.

В рамках чемпионата, который продлится до 23 апреля, организованы онлайн-экскурсии по площадкам мероприятия, профориентационные программы для школьников с мастер-классами и короткими try-skills пробами по компетенциям. Победители регионального этапа примут участие в VII Национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в ноябре 2021 года, добавили в пресс-службе.

Цель "Абилимпикс" - повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году. В 2020 году в региональном этапе чемпионата, который проходил в Тульской области в очном и дистанционных форматах, участвовали 122 человека, они соревновались по 24 профессиональным компетенциям.