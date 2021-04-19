В Нижегородской области на развитие сферы культуры направят 140 млн рублей

ТАСС, 19 апреля. Финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области составит в 2021 году около 140 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Общее финансирование реализации нацпроекта "Культура" в 2021 году составляет почти 140 млн рублей, в том числе 98,8 млн рублей - средства федерального бюджета", - отметили в ведомстве.

В рамках нацпроекта в регионе капитально отремонтируют 11 культурно-досуговых учреждений в сельской местности и три детских школы искусств. Также запланировано создание четырех модельных библиотек и двух виртуальных концертных залов. Также по нацпроекту будет оказана господдержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам.

В 2020 году в Нижегородской области по нацпроекту "Культура" капитально отремонтировали 10 культурно-досуговых учреждений в селах и 15 детских школ искусств. В два музыкальных колледжа поступили новые музыкальные инструменты, были созданы пять модельных библиотек и три виртуальных концертных зала.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.