Ингушетия направит 135 млн рублей на благоустройство 34 территорий в 2021 году

МАГАС, 21 апреля. /ТАСС/. Более 135 млн рублей направит Ингушетия в 2021 году на благоустройство 34 общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Из них 134 млн рублей регион получил от федерального центра, сообщил на форуме по реализации в Ингушетии партийных проектов "Единой России" региональный координатор программы "Городская среда" Магомед Газдиев.

"В 2021 году на территории Ингушетии планируется благоустройство 34 территорий, расположенных в девяти муниципальных образованиях, на общую сумму 135,5 млн рублей, из которых более 134 млн рублей - средства из федерального бюджета. Основной акцент будет сделан на городские территории. А всего в республике до 2024 года должны благоустроить 435 дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения", - сказал Газдиев.

По его словам, муниципальными образованиями заключены контракты с подрядчиками на благоустройство общественных территорий.

В 2020 году в регионе было благоустроено более 40 общественных территорий на 139 млн рублей.

Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей.