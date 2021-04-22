Победителями и призерами финала "Молодых профессионалов" на Колыме стали 15 человек

ТАСС, 22 апреля. Церемония закрытия финала IX национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по четырем компетенциям горных специальностей в четверг утром прошла в Магадане. Победителями и призерами соревнований стали 15 участников, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

Конкурс стартовал 16 апреля на базе Хасынского филиала горно-строительного колледжа в поселке Стекольный, в нем приняли участие 80 победителей региональных этапов соревнований и экспертов из разных регионов страны. Ранее министр образования Колымы Анжела Шурхно рассказывала, что Магаданская область выиграла право проведения "Молодых профессионалов" на три года. До этого времени финальный этап национального чемпионата на территории региона не проводился ни разу.

"Закрытие состоялось. Пять участников заняли первые места, три - вторые, семь - третьи", - рассказали в пресс-службе правительства.

По данным областных властей, в соревнованиях боролись за победу будущие мастера управления экскаватором, бульдозером, автогрейдером, фронтальным погрузчиком. Для них была подготовлена не только деловая программа, но и развлекательная. Во всех компетенциях первое место забрали участники из Москвы, но в соревнованиях по управлению бульдозером золотую медаль с жителем российской столицы разделил один колымчанин.

Чемпионат в России проходит по национальному проекту "Образование". Изначально проект был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.