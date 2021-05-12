На участие в гастрономическом фестивале в Приморье подали 21 заявку

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая. /ТАСС/. Заведения кухонь семи народов мира примут участие в гастрономическом фестивале VladiFoodStreet, который начнется в Приморье с 11 июня. Заявки для бесплатного размещения на одной из центральных улиц Владивостока подали более 20 заведений, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального центра "Мой бизнес".

"В основе VladiFoodStreet - семь гастрономических решений, которые максимально полно раскрывают мировые тренды уличной еды. Участников фестиваля VladiFoodStreet отбирала экспертная комиссия, куда вошли организаторы и представители центра "Мой бизнес". Всего на конкурс была подана 21 заявка", - сообщили в пресс-службе, отметив, что определены участники, которые будут работать в начале сезона, со временем участники могут меняться.

Проект с грузинской кухней представит ресторан "Супра", с азиатской - "Чи-Фань", с итальянской - пиццерия Sicilian. Американо-мексиканский фастфуд будет представлен Black Star Burger, индийский - рестораном Jimmy! Jimmy! За напитки и сладости на фестивале будет отвечать Coffee Machine Bakery, за здоровую еду - кафе Helsy.

"Мы оценивали присланные проекты по девяти параметрам. Конечно, нас в первую очередь интересовал опыт участия претендентов в выездных мероприятиях. Мы также рассматривали проработку фестивального меню и уникальность предложения, удобство потребления продукта на улице и доступность цены. Претенденты, набравшие наибольшее число баллов в своих категориях, и стали первыми участниками летнего VladiFoodStreet", - сказал генеральный директор регионального центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Первый фестиваль VladiFoodStreet состоялся в Приморье в сентябре прошлого года и продлился несколько недель. Одной из идей мероприятия стало использование продуктов дальневосточной кухни - кальмара, дикоросов и мидий, которые заведения подавали в блюдах авторской и народных кухонь. Так, индийский ресторан Jimmy! Jimmy! угощал гостей тихоокеанскими мидиями карри. В этом году заведение представит лепешки наан в тандыре, овощное рагу сабджи и другие традиционные блюда.

Участники мероприятия будут работать в специально оборудованных домиках, где плата за аренду не взимается, однако есть организационный взнос на уборку и охрану территории. Фестиваль состоится в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.