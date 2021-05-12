Первый в Приамурье гериатрический центр откроют в Благовещенске до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая. /ТАСС/. Первый в Приамурье гериатрический центр откроют до конца года на базе областной клинической больницы в Благовещенске. По словам губернатора Василия Орлова, реализация проекта направлена на повышение продолжительности жизни жителей региона, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В Благовещенске планируют открыть гериатрический центр, создать мобильные бригады врачей, ориентированные на пожилых жителей области, и усилить работу по диспансеризации пенсионеров. Открытие гериатрического центра запланировано на 2021 год на базе Амурской областной клинической больницы. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлена заявка на закупку соответствующего оборудования", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это будет первый подобный центр в регионе, конкретная дата открытия станет известна после получения необходимых лицензий.

"Повышение продолжительности жизни людей - одна из важнейших наших задач на сегодняшний день. Решить ее можно только с помощью комплексного подхода к развитию системы здравоохранения. В частности, основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет", - заявил Орлов.

В апреле президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием РФ, обозначил, что стратегия страны в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Решению этой задачи должен, в том числе, способствовать национальный проект "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.