В саратовских интернатах откроют профмастерские по кулинарии и ремонту для детей-инвалидов

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Дети-инвалиды смогут изучать профессии в специальных мастерских, которые начнут открывать при интернатах Саратовской области в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил в четверг и. о. министра образования региона Михаил Орлов.

"В рамках нацпроекта "Образование" мы планируем оснастить школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями мастерскими по кулинарии, растениеводству, ремонту зданий и другим профессиям. Ожидается, что в текущем году мастерские появятся в двух таких учреждениях", - сказал Орлов.

Он уточнил, что для создания таких мастерских в школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 города Энгельса и № 4 города Саратова закупят учебники, а также специальное оборудование, компьютеры и расходные материалы. Например, переплетная мастерская будет оснащена ламинатором, плоттером, термопрессом и другим спецоборудованием, необходимым для создания переплетов.

"Таким образом, ребята, выпускаясь из школы, уже смогут владеть навыками некоторых профессий, что даст им возможность успешной социализации в жизни", - считает Орлов.

По его словам, на создание мастерских направят около 15 млн рублей, большая часть из которых - федеральные средства.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.