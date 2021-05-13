Власти Приамурья направили почти 200 млн рублей на создание системы ухода за пожилыми

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Почти 200 млн рублей направлено на создание в Амурской области системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, которым нужна помощь в самообслуживании. Регион стал пилотным в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", сообщает в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"На создание системы долговременного ухода в Амурской области предусмотрено 188,5 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 75,9 млн рублей, за счет регионального бюджета - 112,6 млн рублей. Средства предусмотрены на оплату труда персонала, приобретение оборудования, транспортных средств", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По информации пресс-службы министерства социальной защиты населения области, с начала года услугами системы долговременного ухода воспользовались около 170 человек.

"В ближайшее время запланировано открытие еще двух отделений дневного пребывания и "Школы ухода". Разработана и внедряется на территории города Благовещенска технология "Социальный участковый" по выявлению граждан, нуждающихся в социальном обслуживании", - сказали в правительстве региона.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.