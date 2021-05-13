Более 200 редких книг и документов оцифруют в Удмуртии

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Более 200 книжных памятников - редких документов, книг и периодических изданий - планируется оцифровать в рамках национального проекта "Культура" в Удмуртии. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Всего в рамках национального проекта "Культура" планируется оцифровать и разместить в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики 205 книжных памятников. На 2021 год запланировано оцифровать 34 документа, в течение первого квартала оцифровано три документа, пять документов находятся на реставрации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за два прошлых года было оцифровано 34 книжных памятника, в том числе книга Павла Луппова "Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века", напечатанная в Санкт-Петербурге в 1899 году, учебники удмуртского языка, книги, выпущенные местными издательствами в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что к книжным памятникам также относятся книги и периодические издания, выпущенные на русском и удмуртском языках во второй половине XIX - начале XX века, в советский период - 1917-1939 годы, 1941-1945 годы. Книги находятся в ветхом состоянии, поэтому им необходима реставрация до или после оцифровки.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.