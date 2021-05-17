Проблема обеспечения населения питьевой водой остро стоит в Калмыкии и Псковской области

ТАСС, 17 мая. Проблема обеспечения чистой питьевой водой населения остро стоит в двух регионах России с низкими социально-экономическими показателями - Республике Калмыкия и Псковской области. Для решения проблемы необходимо строительство дорогостоящих объектов водоснабжения, сообщили участники круглого стола по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития регионов РФ в Совете Федерации.

"Калмыкия - единственная республика, регион в стране, который не имеет питьевого водоснабжения советующего качества в полном объеме. <…> Поэтому половина тех объектов, которые разработаны в проектно-сметной документации (ПСД), касаются системы водоснабжения", - сообщил куратор Псковской области в правительстве РФ - замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Он отметил, что в рамках федеральной программы "Чистая вода" на строительство соответствующих объектов водоснабжения региону необходимо 2 млрд рублей для достижения нормативных показателей.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. В настоящее время только 7,4% населения республики обеспечены качественной питьевой водой. Ранее ТАСС сообщал, что проблемы с обеспечением питьевой водой будут решены до 2023 года для жителей двух крупных населенных пунктов Калмыкии - села Троицкого и поселка Цаган Аман, где в рамках нацпроекта "Экология" построят новые объекты водоснабжения, в частности водозаборы, установки водоподготовки, водопроводы, резервуары чистой воды.

Проблему жесткости воды в Псковской области озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. Он отметил, что в регионе в теплое время года значительно ухудшается качество воды. "И буквально есть один дом, в котором трубы забиты полностью. Станция смягчения стоит 800 млн рублей. Регион не может потянуть такие средства", - отметил он.

По данным индивидуальной программы социально-экономического развития, на начало 2020 года в регионе износ объектов водоснабжения составляет порядка 80%. Ранее ТАСС сообщал, что власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" модернизируют в ближайшие четыре года систему водоснабжения в 18-и районах региона, что позволит обеспечить чистой питьевой водой более 150 тыс. человек.

О нацпроекте "Экология"

Нацпроект "Экология" включает в себя следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).