Минпросвещения откажет в согласовании кандидатур министров образования в трех регионах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено отказать в согласовании кандидатур министров образования Республики Дагестан, Ульяновской и Пензенской областей из-за невыполнения работ по нацпроекту "Образование" в срок, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Наиболее остро вопрос стоит в Республике Дагестан, Ульяновской и Пензенской областях, где, как отметил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, требуется незамедлительное устранение всех существующих недочетов, чтобы обеспечить выполнение работ по нацпроекту в срок. В данных трех регионах министерство просвещения считает необходимым применить меры дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур указанных министров образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным мониторинга, проведенного Минпросвещения 17 мая, в числе регионов "красной" зоны на сегодняшний день, помимо указанных трех, остаются Республика Хакасия, Республика Марий Эл, Ярославская и Орловская области, а также Еврейская автономная область. При этом "красная" зона сократилась с 13 до восьми субъектов РФ, не достигших нужной доли закупок.

Количество регионов "зеленой" зоны, где ход проведения конкурсных процедур соответствует планам на 90-100%, увеличилось с 33 до 46.

14 мая Минпросвещения сообщало, что к регионам "красной" зоны, которые не достигли нужной доли закупок и не объявят конкурсы в срок до 15 мая, "будут применены строжайшие административные меры".

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов был продлен до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта "Образование" будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.