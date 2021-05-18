Ульяновская область планирует устранить отставание по заключению контрактов по нацпроекту

ТАСС, 18 мая. Власти Ульяновской области планируют в ближайшее время решить вопрос с затягиванием сроков заключения контактов по нацпроекту "Образование" и к концу года вывести регион из "красной" зоны субъектов, не выполнивших план по закупкам, сообщила во вторник журналистам и.о. министра просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что восемь регионов не достигли нужной доли закупок по нацпроекту "Обазование, они находятся в "красной зоне". При этом в трех регионах - Республике Дагестан, Ульяновской и Пензенской областях - министерство считает необходимым применить меры дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур указанных министров образования.

"На сегодняшний день процент контрактации составляет 47,6%. Мы отклонились от сроков на две недели, эта ситуация будет исправлена. Уверяю, что мы выйдем из "красной зоны" и до конца года войдем в перечень регионов, которые показывают правильное исполнение нацпроекта", - сказала Семенова.

Она уточнила, что проблема возникла при заключении контрактов по созданию центра по работе с талантливыми и одаренными детьми. "Сумма большая - чуть более 200 млн рублей, и это первая причина смещения сроков контрактации. Вторая причина - нам необходимо здание в центре города, мы это здание определили, подготовлены документы [для приобретения здания, сейчас] мы обсуждаем с инвесторами вопросы. Все документы для контрактации на приобретение оборудования подготовлены, на этой неделе будет заседание комиссии по анализу документов, и будем выходить на контракты", - отметила Семенова.

По ее словам, по итогам 2020 года по реализации нацпроекта "Образование" Ульяновская область была признана одной из лучших.