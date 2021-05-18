Цыбульский: пандемия не снизила темпы реализации нацпроектов в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Пандемия заставила скорректировать работу по национальным проектам в Архангельской области, однако темпы их реализации удалось сохранить. Об этом заявил губернатор области Александр Цыбульский на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провел в Архангельске полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Пандемия стала для нас серьезным вызовом, пришлось корректировать подходы к работе по всем направлениям. Но, тем не менее, в целом нам удалось сохранить темп реализации национальных проектов и выполнить все взятые на себя социальные обязательства", - сказал Цыбульский, которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор особо отметил работу в сфере здравоохранения, в том числе начало реализации программы модернизации первичного звена, а также меры по решению проблемы нехватки кадров в селах. По его словам, за последний год в регионе удалось привлечь в сельскую местность 155 врачей и 207 медсестер, медики получают поддержку в рамках программы "Земский доктор", кроме того, в этом году начинается реализация новой программы по строительству служебного жилья - специалистам планируется выдать 23 квартиры. Цыбульский также рассказал о программе "Жилье и городская среда", по которой в 2020 г. сдали в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, куда расселили жильцов аварийного жилья. В этом году по программе уже построили два дома и планируют завершить до конца года еще 16.

Сообщается, что во время визита в регион полпред президента посетил вместе с губернатором ряд объектов социальной инфраструктуры, строящихся в рамках нацпроектов, в том числе новый корпус областной детской клинической больницы, образовательные и спортивные объекты. Выступая затем на совещании по социально-экономическому развитию региона, Гуцан подчеркнул, что после связанных с коронавирусом ограничений в области удалось стабилизировать социально-экономическую ситуацию. Он отметил рост в регионе по итогам 2020 г. инвестиций в основной капитал (на 4,7%), объема производства сельхозпродукции (1,5%) и жилищного строительства (9,2%).

"Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром. <…> Главный результат, которого необходимо добиться, - это реальные перемены к лучшему, повышение качества жизни на территории Архангельской области. Необходимо принять дополнительные меры, чтобы все задачи, поставленные президентом Российской Федерации, были безусловно выполнены", - сказал Гуцан, слова которого приводит пресс-служба.

Общественный контроль

Накануне Цыбульский поручил создать в регионе группы общественного контроля за реализацией нацпроектов, в них войдут независимые эксперты, активные жители региона, главы муниципалитетов, депутаты, представители профильных органов власти и общественных организаций. В настоящее время Архангельская область участвует в реализации 12 нацпроектов, в 2021 г. на эти цели в регионе планируется направить 16,6 млрд руб., общее финансирование за 2019-2024 гг. составит более 78 млрд руб., сообщили в пресс-службе.