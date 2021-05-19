Кабмин расширил список услуг, доступных экспортерам в рамках системы "Одно окно"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство России расширило возможности информационной системы "Одно окно". Теперь российским экспортерам будет доступен еще ряд онлайн-сервисов, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Российские экспортеры смогут получать больше услуг по принципу "одного окна", - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Как уточняют в кабмине, перечень доступных предпринимателям сервисов будет включать организацию международных почтовых отправлений, а также возможности оформления и получения услуг международной перевозки при экспорте товаров.

В частности, с помощью платформы представители бизнеса смогут подавать онлайн-заявки на отправку международной корреспонденции, получать предварительный расчет ее стоимости, отслеживать статус писем и состояние клиентского счета. У экспортеров будет возможность дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках.

Также в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки, необходимые экспортерам для получения различных мер господдержки.

О платформе

Комплексная цифровая платформа "Одно окно", работающая по одноименному принципу, была запущена в конце 2020 года для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.

С ее помощью экспортеры могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведен в соответствии с российским законодательством.

"В целом система "одного окна" позволяет освободить предпринимателей от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта", - поясняют в кабмине.

Работа ведется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".