В Пензенской области нацпроект "Образование" планируют реализовать в полном объеме

ПЕНЗА, 19 мая. /ТАСС/. Пензенская область, которую Минпросвещения РФ отнесло к "красной зоне" из-за недостижения нужной доли закупок по нацпроекту "Образование", реализует мероприятия нацпроекта в полном объеме. Об этом сообщили в среду в Минобразования региона со ссылкой на врио главы ведомства Александра Воронкова

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что восемь регионов России находятся в "красной зоне", так как не достигли нужной доли закупок по нацпроекту "Образование". Наиболее серьезно вопрос стоит в Республике Дагестан, Ульяновской и Пензенской областях. В ведомстве планируют отказать в согласовании кандидатур министров образования в этих регионах для дальнейшей работы.

"До конца мая будет завершена работа по оформлению конкурсной документации, а в начале июня уже состоятся аукционы. Национальный проект "Образование" будет реализован в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По словам Воронкова, отклонение по срокам размещения конкурсной документации связано с ее тщательной подготовкой. "Мы ответственно подходим к разработке технического задания для школ региона и Центра для одаренных детей, готовим его совместно с управлением информатизации и Министерством финансов Пензенской области, вся документация рассматривается на заседании межведомственной комиссии правительства области, проходит антикоррупционную экспертизу", - цитирует пресс-служба врио министра.

В 2021 году на реализацию нацпроекта "Образование" в Пензенской области будет направлен 1 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году.