В Якутии в 2021 году дополнительно подключат к интернету более 100 культурных учреждений

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Доступ к интернету в Якутии благодаря федеральному проекту "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" в 2021 году дополнительно получат 149 социально значимых объектов (СЗО). Это музеи, библиотеки, учреждения культуры, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

"На 2021 год Минцифрой России было решено составить дополнительный список на добавление социально значимых объектов для подключения к интернету, куда вошли объекты культуры - музеи, библиотеки и другие учреждения. Всего в Якутии в 2021 году запланировано подключение 661 СЗО - из них 512 основных, 149 дополнительных", - сообщили в министерстве.

Кроме этого, доступ к интернету получат школы, организации среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части.

Всего в течение 2019-2021 годов в регионе запланировано подключение к интернету свыше 1,3 тыс. объектов. На эти цели предусмотрено 1,46 млрд рублей.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". К 2030 году необходимо в четыре раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% массовых социально значимых услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны иметь возможность широкополосного доступа к сети интернет.