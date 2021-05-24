В Волгограде началось строительство радиологического корпуса на территории онкодиспансера

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Строительство радиологического корпуса на территории областного клинического онкодиспансера началось в Волгограде в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Все строительные работы планируют завершить в 2022 году, сообщает в понедельник пресс-службе правительства Волгоградской области.

"По проекту в здании разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения. Мощности нового подразделения онкологического профиля предназначено для оказания диагностической, лечебной, специализированной, в том числе высокотехнологичной и реабилитационной помощи взрослому населению при доброкачественных и злокачественных новообразованиях", - говорится в сообщении.

Помимо этого, до конца 2021 года в Волгоградской области заработают четыре центра амбулаторной онкологической помощи с единым координирующим началом на базе онкодиспансера. На территории региона уже работают 10 подобных центров.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта "Здравоохранения". Главная цель нацпроекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение", еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".